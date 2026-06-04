Pelé la maglia blu del 1958 va all’asta La storia della superstizione sul colore e il ruolo della patrona del Brasile

Una maglia blu con il numero 10 cucito sulle spalle, indossata nel 1958, sarà venduta all’asta. La maglia non appare nella foto, ma si conferma che fosse di quel colore. La superstizione legata al colore blu e il ruolo della patrona del Brasile sono stati associati a questa divisa. La maglia rappresenta un pezzo di storia sportiva e religiosa, ora destinato alla vendita pubblica.

Nella foto non si vede ma voi fidatevi: quella maglia era di colore blu e aveva cucito il numero 10 sulle spalle. Il ragazzo che la indossava, all’epoca – siamo nel 1958 – aveva solo 17 anni e non lo sapeva ancora che sarebbe diventato il più grande calciatore di tutti i tempi. Ora la maglia con cui Pelé segnò due gol nella finale del Mondiale di Svezia finirà all’asta, da Sotheby’s a New York, e secondo le stime, potrebbe essere venduta per oltre 6 milioni di dollari. La storia della maglia blu del Brasile. Il cimelio ha una storia tutta particolare, che non riguarda solo il calciatore che la indossava. Per la finale del Mondiale del 1958, infatti, il Brasile scese in campo con la maglia blu anziché con la tradizionale divisa gialla per evitare la somiglianza cromatica con quella della Svezia. 🔗 Leggi su Open.online

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Pele's Jersey From 1958 World Cup Final To Be Auctioned, Expected To Fetch... | FIFA 2026

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