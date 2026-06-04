Asta per la maglia blu di Pelé | il mito del 1958 punta ai 6 milioni

Notizia in breve

Un'asta è stata avviata per una maglia blu appartenuta a Pelé, giocatore del 1958. La maglia, di colore diverso dal tradizionale giallo, ha attirato l'attenzione di collezionisti e appassionati, con un'offerta stimata intorno ai 6 milioni di euro. La scelta del colore blu e il coinvolgimento di una figura che avrebbe evitato la superstizione legata al bianco sono tra i dettagli discussi, ma non sono stati ufficialmente confermati.