Asta per la maglia blu di Pelé | il mito del 1958 punta ai 6 milioni
Un'asta è stata avviata per una maglia blu appartenuta a Pelé, giocatore del 1958. La maglia, di colore diverso dal tradizionale giallo, ha attirato l'attenzione di collezionisti e appassionati, con un'offerta stimata intorno ai 6 milioni di euro. La scelta del colore blu e il coinvolgimento di una figura che avrebbe evitato la superstizione legata al bianco sono tra i dettagli discussi, ma non sono stati ufficialmente confermati.
Perché il Brasile scelse il blu invece del classico giallo? Chi salvò la squadra dalla superstizione del colore bianco? Come è passato il valore da 59mila a 6 milioni? Quale record mondiale potrebbe battere questa maglia storica??? In Breve Asta online Sotheby’s New York programmata tra il 29 giugno e il 16 luglio Paulo Machado de Carvalho scelse il blu per evitare il trauma del bianco 1950 Didi ricevette la maglia dopo la vittoria brasiliana per 5-2 contro la Svezia Valore pass . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Pelé, la maglia blu del 1958 va all’asta. La storia della superstizione sul colore e il ruolo della patrona del BrasileUna maglia blu con il numero 10 cucito sulle spalle, indossata nel 1958, sarà venduta all’asta.
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