Abbiamo parlato dei capelli di Pedro Pascal molte, molte volte in passato. Nei panni di Oberyn Martell ne Il Trono di Spade, li portava corti, rasati e spettinati. Nei panni di Javier Peña in Narcos, li aveva con i ciuffi e in pieno stile anni ’70. Nei panni di Maxwell Lord in Wonder Woman 1984, erano biondi e. beh, biondi. Ma forse abbiamo appena raggiunto l’apice dei capelli di Pedro Pascal nel film Behemoth! del regista Tony Gilroy. Nel film di prossima uscita, Pedro Pascal interpreta Alex, un violoncellista prodigo che torna a Los Angeles e nel mondo delle colonne sonore hollywoodiane dopo decenni trascorsi a dedicarsi alla musica sinfonica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Pedro Pascal in Behemoth! è il boss assoluto dei riccioli angelici

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