The Mandalorian and Grogu intervista a Pedro Pascal | Sono cresciuto guardando Star Wars

Durante un'intervista via Zoom, l'attore protagonista di una serie televisiva ha condiviso dettagli sulla propria esperienza, affermando di essere cresciuto guardando film della stessa saga. Ha parlato dell'istinto paterno e dell'affetto dei fan, menzionando anche una frase diventata celebre. L'intervista, della durata di circa venti minuti, ha riguardato il suo ruolo nel nuovo film diretto da un regista noto.

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L'istinto paterno, l'amore dei fan e quella frase divenuta culto: venti minuti - via Zoom - insieme all'attore protagonista, che racconta in anteprima il film diretto da Jon Favreau. Camicia rosso pompeiano, jeans neri e cravattino viola. Dall'altra parte dello schermo, collegato via Zoom, ecco uno splendente e sorridente Pedro Pascal. Dopo sette anni, è ancora - e forse ancora di più - parte integrante dell'universo di Star Wars, grazie a un personaggio immediatamente entrato nel cuore dei fan. A corollario delle serie tv targate Disney+, ora il suo Din 'Mando' Djarin arriva al cinema in The Mandalorian and Grogu, diretto da Jon Favreau (in sala dal 20 maggio).🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Mandalorian and Grogu, intervista a Pedro Pascal: “Sono cresciuto guardando Star Wars” Notizie correlate The Mandalorian and Grogu, ora sappiamo chi sono i villain del nuovo film Star WarsIn un nuovo video promozionale del film vengono confermati i veri nemici che Din Djarin e Grogu dovranno affrontare in questa nuova ed entusiasmante... Pedro Pascal in lacrime per The Mandalorian and Grogu: i fan lo sostengono con un applausoL'attore era presente al panel Disney del CCXP Mexico dove sono state presentate delle scene del nuovo film di Star Wars in arrivo al cinema il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Guarda episodi completi di Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Un'anteprima speciale | Disney+; The Mandalorian and Grogu – Per lo Star Wars Day mostrati i primi 26 minuti del film; The Mandalorian & Grogu, anteprima esclusiva: cosa succede nei primi 26 minuti; The Mandalorian and Grogu è un giocattolone dal sapore nostalgico che rispecchia tutto l'amore di Jon Favreau per Star Wars. The Mandalorian and Grogu, intervista a Pedro Pascal: Sono cresciuto guardando Star WarsL'istinto paterno, l'amore dei fan e quella frase divenuta culto: venti minuti - via Zoom - a Pedro Pascal, che racconta in anteprima The Mandalorian and Grogu diretto da Jon Favreau. movieplayer.it The Mandalorian and Grogu , Jon Favreau riporta Star Wars al cinema: «È una storia di speranza. C'è un mondo pericoloso, ma con la perseveranza lo puoi sconfiggere»»Jon Favreau ha diretto il primo film di Star Wars a uscire al cinema da prima della pandemia (arriverà in sala il 21 maggio). Ne abbiamo parlato con lui mentre era a Madrid ... vanityfair.it Star Wars. . Ci piace il piccolo. Star Wars: The Mandalorian and Grogu, è in arrivo solo al cinema e in IMAX dal 20 Maggio. Acquistate ora i vostri biglietti. https://www.themandalorianandgrogu.it/ - facebook.com facebook