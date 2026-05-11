L’attore Pedro Pascal si prepara a tornare sui set per nuovi ruoli, tra le produzioni di supereroi e la serie che lo ha reso famoso. In un’intervista ha dichiarato che continuerà a interpretare il Mandaloriano finché il suo fisico lo permetterà e ci saranno le controfigure necessarie. Nel frattempo, circolano voci e trailer che alimentano i timori di un possibile addio alla serie, ma Pascal rassicura i fan.

Mentre il trailer di The Mandalorian and Grogu spaventa i fan con presunti addii, Pascal mette le cose in chiaro: finché il fisico regge (e ci sono le controfigure), il casco resta in testa. Se pensavate che il passaggio al grande schermo fosse il canto del cigno per il Mandaloriano, Pedro Pascal ha piani diversi. In un recente Q&A, l'uomo più impegnato di Hollywood ha confermato che non ha nessuna intenzione di appendere il jetpack al chiodo. E mentre si prepara a debuttare come Mr. Fantastic, lancia pure qualche briciola di hype su Avengers: Doomsday, descrivendolo come un raduno di icone senza precedenti. Doomsday e l'invasione dei Fantastici Quattro Il marketing Disney ama giocare con i nostri sentimenti, si sa.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pedro Pascal tra Avengers e Mandoverse, anticipa i suoi prossimi ruoli: "Finché il mio fisico regge"

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