Pedibus mense sane e life skills | il Veneto mobilita 683 scuole per formare cittadini più sani

Da orizzontescuola.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sette scuole su dieci in Veneto hanno deciso di puntare sul benessere dei propri studenti. Non è uno slogan, ma un dato concreto: 683 istituti scolastici hanno scelto di entrare nella rete regionale "Scuole che Promuovono Salute". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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