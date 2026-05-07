Protesta degli istituti tecnici | No alle scuole come aziende Dobbiamo formare i cittadini di domani

Gli studenti degli istituti tecnici hanno manifestato contro la recente riforma approvata dal ministro dell’istruzione. La protesta si concentra sulla volontà di mantenere un sistema scolastico che non consideri le scuole come aziende e sottolinea la necessità di formare cittadini pronti ad affrontare il futuro. La decisione del governo ha suscitato reazioni tra gli studenti, che chiedono di preservare l’autonomia e la qualità dell’istruzione tecnica.

"No" alla riforma degli istituti tecnici decisa dal ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara. In tutta Italia ieri si sono svolte manifestazioni di studenti e docenti e anche Latina è scesa in piazza con gli studenti Osa e i docenti di Galilei, Marconi e Ramadù.Quello che tutti.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Pistoia, sciopero degli istituti tecnici: protesta contro la riforma? Cosa scoprirai Cosa cambierà concretamente nei programmi degli studenti già da settembre? Come influirà la nuova riforma sul numero di posti per i... Riforma degli istituti tecnici, stato di agitazione nelle scuole modenesi"In un territorio dove il legame tra istruzione tecnica e tessuto produttivo è storicamente consolidato, la "Riforma Valditara" degli istituti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scuola, monta la protesta contro la riforma dei tecnici: oltre 30mila firme. Il 7 maggio sciopero; Sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici; La riforma degli istituti tecnici che non piace; Scuola: 7 maggio sciopero per fermare riforma istituti tecnici. Scuola, protesta a Messina contro la riforma degli istituti tecnici. Tagli alle materie e meno formazioneSi sono ritrovati insieme in piazza Unione Europea per protestare contro la riforma degli istituti tecnici promossa dal Ministero dell’Istruzione ... 98zero.com Riforma istituti tecnici, protesta arriva a L’Aquila: Scuola svendutaAnche all’Aquila la protesta contro il riordino dei percorsi quinquennali degli istituti tecnici ha infiammato la mattinata, ... laquilablog.it Un video mostra l’aggressione all'uomo colpito anche a terra. Alla base della protesta il mancato pagamento degli stipendi - facebook.com facebook Milan-Atalanta, contestazione in vista a San Siro: la Curva Sud si unisce alla protesta contro Furlani | PM #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com