Scuola e salute | life skills benessere ambiente scolastico e contrasto alle dipendenze Ecco il Piano Nazionale Prevenzione 2026-31 PDF

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 dedica un ampio spazio al programma “Scuole che Promuovono Salute”, volto a rafforzare il collegamento tra scuola e sistema sanitario. Il focus è su life skills, benessere, ambiente scolastico e contrasto alle dipendenze. La strategia prevede interventi mirati per promuovere la salute tra gli studenti e migliorare la collaborazione tra istituzioni scolastiche e sanitarie.

Il documento prevede la costruzione di un percorso stabile e continuativo tra Scuola e Salute, con l’inserimento della promozione della salute all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Il programma si basa sui principi dell’azione intersettoriale e della pianificazione partecipata, in coerenza con le norme e i programmi nazionali. Il riferimento è l’Approccio globale alla salute, raccomandato dall’OMS e recepito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 gennaio 2019 sugli indirizzi di policy integrate per la scuola che promuove salute. In questa prospettiva, le scuole contribuiscono non solo all’apprendimento degli studenti, ma anche al loro benessere complessivo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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