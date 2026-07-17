Pd Ercolano indaga l'Antimafia La sindaca Garzia teme la commissione d'accesso al Comune

Notizia in breve

L’Antimafia ha avviato un’indagine sul Partito Democratico di Ercolano. La sindaca ha espresso timori circa un possibile accesso alla documentazione del Comune da parte della commissione. Nel frattempo, la nuova amministratrice sta cercando assessori con precedenti puliti, dopo che un video ha mostrato il segretario locale del partito festeggiare con una persona con precedenti penali.