Pd Ercolano indaga l'Antimafia La sindaca Garzia teme la commissione d'accesso al Comune
L’Antimafia ha avviato un’indagine sul Partito Democratico di Ercolano. La sindaca ha espresso timori circa un possibile accesso alla documentazione del Comune da parte della commissione. Nel frattempo, la nuova amministratrice sta cercando assessori con precedenti puliti, dopo che un video ha mostrato il segretario locale del partito festeggiare con una persona con precedenti penali.
La neosindaca cerca assessori inappuntabili dopo il video del segretario locale PD che festeggia la vittoria elettorale con un pregiudicato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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