Un video mostra il segretario di un partito e due consiglieri comunali, tra cui uno anche presidente della sezione locale, mentre partecipano a una festa con un uomo condannato per traffico internazionale di droga. La sindaca ha chiesto chiarimenti sulla situazione.

Un video che ritrae il segretario del Partito Democratico che festeggia l'elezione di due consiglieri comunali, uno dei quali è anche presidente della locale sezione dem insieme ad un pregiudicato per traffico internazionale di stupefacenti. Siamo ad Ercolano e il filmato, che ormai gira di telefonino in telefonino, è stato postato pochi giorni dopo l'elezione della neo sindaca di centrosinistra Antonietta Grazia: a sostegno della sua candidatura, c'era anche il PD. Un episodio che scuote dunque il partito, già toccato dalle polemiche seguite allo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia, e rischia di aprire un nuovo caso. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Ercolano, in un video segretario, presidente e consigliera Pd alla festa con un pregiudicato condannato per traffico di droga. Scoppia la polemica, la sindaca Garzia: «Chiariscano»

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