Il linguaggio attualmente usato dalle istituzioni è discriminatorio nei confronti delle donne. A esserne convinta è Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico, che, sulla questione, è intervenuta attivamente presentando un nuovo disegno di legge. Questo stabilisce che le pubbliche amministrazioni, negli atti amministrativi, nella corrispondenza, nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative, siano tenute a fare riferimento sia alle donne che agli uomini. In particolare, si legge nel ddl presentato al Senato, "si introduce l’obbligo di utilizzare la parola 'persona' invece dell’estensivo ritenuto neutro 'uomo' e di concordare il titolo funzionale, accademico, professionale, istituzionale e onorifico con il sesso della persona al quale è attribuito, quindi anche al femminile". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, ecco l'ultima battaglia politicamente corretta: “persona” al posto di “uomo”

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“Persona” al posto di “uomo”: la nuova crociata inclusiva del PdIl Partito Democratico ha deciso di sostituire il termine “persona” al posto di “uomo” nei documenti ufficiali della pubblica amministrazione.

Pd alla frutta, anzi, all’ammazzacaffè: la dem Valente presenta un ddl in puro stile gender per proporre l’uso di “persona” al posto di “uomo”Una parlamentare del Partito Democratico ha presentato un disegno di legge che propone di sostituire il termine “uomo” con “persona”.

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