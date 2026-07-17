Pd ecco l' ultima battaglia politicamente corretta | persona al posto di uomo
Il linguaggio attualmente usato dalle istituzioni è discriminatorio nei confronti delle donne. A esserne convinta è Valeria Valente, senatrice del Partito Democratico, che, sulla questione, è intervenuta attivamente presentando un nuovo disegno di legge. Questo stabilisce che le pubbliche amministrazioni, negli atti amministrativi, nella corrispondenza, nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative, siano tenute a fare riferimento sia alle donne che agli uomini. In particolare, si legge nel ddl presentato al Senato, "si introduce l’obbligo di utilizzare la parola 'persona' invece dell’estensivo ritenuto neutro 'uomo' e di concordare il titolo funzionale, accademico, professionale, istituzionale e onorifico con il sesso della persona al quale è attribuito, quindi anche al femminile". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Jordan Peterson: The Most Dangerous Professor in the World
Notizie e thread social correlati
“Persona” al posto di “uomo”: la nuova crociata inclusiva del PdIl Partito Democratico ha deciso di sostituire il termine “persona” al posto di “uomo” nei documenti ufficiali della pubblica amministrazione.
Pd alla frutta, anzi, all’ammazzacaffè: la dem Valente presenta un ddl in puro stile gender per proporre l’uso di “persona” al posto di “uomo”Una parlamentare del Partito Democratico ha presentato un disegno di legge che propone di sostituire il termine “uomo” con “persona”.
Argomenti più discussi: Anche i ricchi piangeranno. Ecco la patrimoniale del campo largo; Ecco la nuova giunta Giustino: tra supereroi e promesse da mantenere; Legge elettorale, esulta il centrosinistra: Ora subito alle urne, la maggioranza è finita.
Al primo appuntamento che riaccende le luci sulla Dogana di Avellino ecco il video che racconta la battaglia del comitato sorto per salvare il simbolo della città e l'importanza del monumento per gli avellinesi. Venerdì la proiezione nell'ambito dell'evento organ facebook
#volontariPD - Results on X | Live Posts & Updates x.com