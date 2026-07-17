Il Partito Democratico ha deciso di sostituire il termine “persona” al posto di “uomo” nei documenti ufficiali della pubblica amministrazione. La modifica riguarda l’uso del genere grammaticale, con l’obiettivo di promuovere un linguaggio più inclusivo. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori. La modifica si applica a tutti gli atti pubblici, senza eccezioni. Nessuna indicazione è stata data su eventuali altre variazioni terminologiche.

Le crisi internazionali? L’emergenza sicurezza? No, niente di tutto questo. Per il Partito Democratico la priorità sembra essere un’altra: il genere grammaticale utilizzato negli atti della pubblica amministrazione. La nuova offensiva progressista parte dal Senato, dove la dem Valeria Valente ha presentato un disegno di legge per imporre alle istituzioni un linguaggio ritenuto non discriminatorio nei confronti delle donne. Il testo - illustrato nella Sala Nassirya di Palazzo Madama - stabilisce che le pubbliche amministrazioni, negli atti, nella corrispondenza e nella denominazione degli incarichi politici, professionali e istituzionali, debbano fare esplicito riferimento sia agli uomini sia alle donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Persona” al posto di “uomo”: la nuova crociata inclusiva del Pd

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