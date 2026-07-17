pavia arrestata 17enne pronta al martirio in nome di allah

Notizia in breve

Una ragazza di 17 anni residente in provincia di Pavia è stata arrestata dalla polizia nella mattina di venerdì 17 luglio. La giovane si definiva “pronta al martirio di Allah” e si trovava sotto sorveglianza per sospetti legami con attività estremiste. L’arresto è stato effettuato in seguito a indagini sulle sue comunicazioni e sui suoi comportamenti online. La ragazza è stata portata in carcere e sono in corso ulteriori accertamenti.