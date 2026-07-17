Pavia arrestata 17enne pronta al martirio in nome di Allah
Una ragazza di 17 anni residente in provincia di Pavia è stata arrestata dalla polizia nella mattina di venerdì 17 luglio. La giovane si definiva “pronta al martirio di Allah” e si trovava sotto sorveglianza per sospetti legami con attività estremiste. L’arresto è stato effettuato in seguito a indagini sulle sue comunicazioni e sui suoi comportamenti online. La ragazza è stata portata in carcere e sono in corso ulteriori accertamenti.
"Pronta al martirio di Allah". Si definiva così la 17enne italiana, residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia di Stato nella mattinata di venerdì 17 luglio. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere "l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane", nonché "la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta"., La giovane, che utilizzava come nickname sul Web una numerazione virtuale, era attiva su quattro diversi gruppi di ispirazione jihadista e di aperto sostegno al sedicente Stato islamico, accessibili esclusivamente su invito o su richiesta dell'amministratore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Terrorismo: arrestata 17enne pronta al martirio per Allah
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