pavia arrestata 17enne pronta al martirio di allah

Una ragazza di 17 anni, residente in provincia di Pavia, è stata arrestata dalla polizia nel corso di un intervento avvenuto venerdì 17 luglio. La giovane si definiva “pronta al martirio di Allah”. L’operazione ha portato all’arresto, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sulle motivazioni dell’intervento. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza indicazioni su eventuali collegamenti o sviluppi successivi.

"Pronta al martirio di Allah". Si definiva così la 17enne italiana, residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia di Stato che ha fatto scattare il blitz nella mattinata di venerdì 17 luglio. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere "l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane", nonché "la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta"., La giovane, che utilizzava come nickname sul web una numerazione virtuale, era attiva su quattro diversi gruppi di ispirazione jihadista e di aperto sostegno al sedicente Stato Islamico, accessibili esclusivamente su invito o su richiesta dell'amministratore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Terrorismo: arrestata 17enne pronta al martirio per Allah

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