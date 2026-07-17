Una ragazza di 17 anni residente in provincia di Pavia è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di aver partecipato a un’associazione con finalità di terrorismo internazionale. L’arresto è stato effettuato su richiesta della Procura minorile. La giovane era collegata a gruppi jihadisti attraverso canali online.

La Polizia ha arrestato una 17enne italiana residente in provincia di Pavia con l’accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale su richiesta della Procura minorile. L’indagine è nata dal monitoraggio degli a mbienti virtuali legati alla propaganda jihadista. Secondo quanto ricostruito la giovane sarebbe stata attiva su una piattaforma di messaggistica con un’utenza virtuale, all’interno di quattro gruppi di ispirazione jihadista e di sostegno allo Stato Islamico, accessibili solo su invito o tramite autorizzazione degli amministratori. Nei gruppi sarebbero stati condivisi contenuti di propaganda a favore di Daesh, materiale di istigazione al martirio e manuali per l’addestramento e la realizzazione di armi ed esplosivi artigianali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Pavia.

© Lapresse.it - Pavia, arrestata 17enne: era legata a gruppi jihadisti online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, rogo nellemporio cinese: condannati a 30 anni i mandanti e a 21 lesecutore materiale

Notizie e thread social correlati

Adys Lastres Morera, chi è la cubana (legata al regime) arrestata in FloridaUna donna cubana è stata arrestata in Florida dopo un procedimento avviato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti contro un ex leader cubano.

I jihadisti in casa. Sei anni al tunisino per terrorismo: "Era affiliato all'Isis"Un uomo tunisino è stato condannato a sei anni di carcere con l’accusa di aver supportato un’organizzazione terroristica.

Temi più discussi: È morto il motociclista travolto sulla provinciale a Mede; Terrorismo, arrestata una 17enne a Milano. Era attiva in gruppi chat jihadisti; Omicidio Boiocchi, avv. Perlino rimette mandato: I giovani capiscono veri valori del calcio; Terrorismo, arrestata 17enne nel Pavese: Pronta a martirio in nome di Allah -.

Una #17enne italiana è stata arrestata in provincia di Pavia per la concreta possibilità di azioni terroristiche. Attiva su gruppi online di ispirazione jihadista, aveva espresso la volontà di #martirio in nome di Allah. Aveva un manuale per realizzare #ordigni ar x.com

Pavia, arrestata 17enne: era legata a gruppi jihadisti onlineLa Polizia ha arrestato una 17enne italiana residente in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale su richiesta della Procura minorile ... ilgiornale.it

Pavia, arrestata una 17enne: nei gruppi jihadisti si diceva pronta al martirio in nome di AllahL'accusa per la ragazza è partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Si sarebbe informata sulla preparazione di ordigni artigianali, tra cui una cintura esplosiva ... avvenire.it