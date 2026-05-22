I jihadisti in casa Sei anni al tunisino per terrorismo | Era affiliato all' Isis

Un uomo tunisino è stato condannato a sei anni di carcere con l’accusa di aver supportato un’organizzazione terroristica. La sentenza si basa sull’accertamento della sua affiliazione all’Isis e sulla sua partecipazione a attività legate al terrorismo internazionale. L’indagine ha raccolto prove che dimostrano il suo coinvolgimento in attività di propaganda e supporto logistico. La condanna è stata pronunciata dopo un procedimento giudiziario che ha analizzato i dettagli delle sue azioni e delle sue connessioni con gruppi terroristici.

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Sei anni di reclusione per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Si chiude così, in primo grado, il processo a carico di Halmi Ben Mahmoud Mselmi, tunisino di 28 anni residente a Cosenza, finito nell'inchiesta della Dda di Catanzaro per adesione all'Isis, propaganda jihadista e proselitismo. Per gli investigatori, la vicenda rientra anche nel modello del lupo solitario. La condanna del tunisino arriva dopo il 41 bis disposto nei mesi scorsi dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, su richiesta della Dda. Il provvedimento era stato adottato a seguito delle informative arrivate dal servizio penitenziario del carcere di Rossano dove Mselmi avrebbe continuato a fare proselitismo anche durante la detenzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I jihadisti in casa. Sei anni al tunisino per terrorismo: "Era affiliato all'Isis" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pronto ad agire in nome di Allah: quindicenne già fermato in Valdichiana arrestato per terrorismo Sullo stesso argomento Jihadisti di casa nostra. Sei anni al tunisino per terrorismo: "Era affiliato all'Isis"Sei anni di reclusione per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Propaganda Isis e manuali per bombe: condannato un tunisino per terrorismo internazionaleSei anni di reclusione con rito abbreviato per associazione con finalità di terrorismo internazionale: è questa la condanna inflitta dal giudice del...