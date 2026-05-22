Una donna cubana è stata arrestata in Florida dopo un procedimento avviato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti contro un ex leader cubano. La donna, legata al regime comunista, è coinvolta in un’indagine che riguarda attività di intelligence e presunte azioni antiamericane. L’arresto avviene in un contesto di tensione tra gli Stati Uniti e Cuba, che ha visto recentemente anche l’accusa contro un ex dirigente del governo cubano. La vicenda si inserisce in un clima di accese dispute diplomatiche e di intensificata attività di sicurezza.

La sorella della presidente del Gaes, organizzazione che controlla il 70% dell’economia dell’isola, è stata arrestata a Miami dall’Ice perché considerata una minaccia per gli interessi della politica estera americana Dopo l’imputazione del Dipartimento di Stato americano contro Raul Castro, e l’offensiva di pressione con navi militari nei Caraibi, gli Stati Uniti hanno deciso di passare ai fatti: ieri è stata arrestata Adys Lastres Morera, sorella del capo principale del Gruppo di Amministrazione Imprenditoriale (Gaesa) di Cuba. La donna, familiare del leader di questa organizzazione che controlla il 70% dell’economia dell’isola, è stata detenuta a Miami dallo United States Immigration and Customs Enforcement (Ice) dopo che il governo ha considerato che possa rappresentare una minaccia per gli interessi della politica estera degli Usa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Adys Lastres Morera, chi è la cubana (legata al regime) arrestata in Florida

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