Pavia 17enne arrestata per terrorismo | trovate chat jihadiste con manuali per la fabbricazione di ordigni artigianali
Una ragazza di 17 anni nel Pavese è stata arrestata venerdì mattina dalla Digos di Milano, con il supporto di Perugia e della polizia postale. Durante le indagini sono state trovate chat jihadiste contenenti manuali per la costruzione di ordigni artigianali. L’arresto è stato eseguito dopo il monitoraggio di ambienti online collegati allo Stato Islamico, che ha portato al sequestro di materiale riconducibile a attività terroristiche.
L’operazione della Digos di Milano, con il supporto di Perugia e della polizia postale, è scattata dopo il monitoraggio di ambienti online vicini allo Stato Islamico Una ragazza di 17 anni residente nel Pavese è stata arrestata venerdì mattina con l’accusa di partecipazione ad associazione co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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