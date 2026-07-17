Una ragazza di 17 anni nel Pavese è stata arrestata venerdì mattina dalla Digos di Milano, con il supporto di Perugia e della polizia postale. Durante le indagini sono state trovate chat jihadiste contenenti manuali per la costruzione di ordigni artigianali. L’arresto è stato eseguito dopo il monitoraggio di ambienti online collegati allo Stato Islamico, che ha portato al sequestro di materiale riconducibile a attività terroristiche.

L’operazione della Digos di Milano, con il supporto di Perugia e della polizia postale, è scattata dopo il monitoraggio di ambienti online vicini allo Stato Islamico Una ragazza di 17 anni residente nel Pavese è stata arrestata venerdì mattina con l’accusa di partecipazione ad associazione co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Pavia, 17enne arrestata per terrorismo: trovate chat jihadiste con manuali per la fabbricazione di ordigni artigianali

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