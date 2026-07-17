Pavia 17enne arrestata per terrorismo internazionale | scaricava i manuali per la cintura esplosiva

Da virgilio.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 17 anni è stata arrestata a Pavia con l’accusa di aver scaricato manuali relativi a cinture esplosive e di aver partecipato a un’associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il tribunale per i minorenni di Milano ha disposto il suo collocamento in una comunità. La giovane è stata fermata durante un’operazione delle forze dell’ordine.

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Un arresto a Pavia, doveuna ragazza di 17 anni è accusata di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato disposto dal tribunale per i minorenni di Milano, che ha ordinato il collocamento della giovane in una comunità. Le indagini e il monitoraggio del web Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è nata da una complessa attività di monitoraggio degli ambienti virtuali legati al jihadismo. Gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione su una piattaforma di messaggistica istantanea, dove era stato individuato un utente sospetto particolarmente attivo in quattro canali riservati, accessibili solo tramite invito o approvazione da parte degli amministratori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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