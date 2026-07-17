Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, un veicolo Ape ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo della luce in un’area di Pratovecchio, in provincia di Arezzo. A bordo c’erano due giovani. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno verificato le condizioni dei ragazzi. Non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali ferite o su eventuali cause dell’incidente.

Paura nella tarda serata di giovedì 16 luglio a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, dove un’Ape è uscita improvvisamente di strada andando a schiantarsi contro un palo della luce. Nell’incidente sono rimasti feriti i due giovanissimi occupanti del mezzo, entrambi di 14 anni, soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale. L’allarme è scattato intorno alle 23.30 in via dei Legni, dove sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Due ragazzi trasportati in ospedale. A bordo del veicolo viaggiavano un ragazzo e una ragazza di 14 anni. Dopo le prime cure ricevute sul posto, entrambi sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo, dove sono stati sottoposti agli accertamenti e alle cure necessarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paura nella notte, Ape contro un palo della luce: a bordo due giovanissimi

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