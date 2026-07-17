Incendio in un palazzo vicino alla Rinascente di Milano | il Duomo avvolto dal fumo nero – Video

Un incendio si è sviluppato sul tetto di un edificio vicino alla Rinascente, in corso Vittorio Emanuele a Milano. Dal palazzo si è sollevata una colonna di fumo nero che ha coperto anche il Duomo. L’incendio è scoppiato al civico 31 e si sono avvertiti odori sgradevoli nell’aria. Al momento non ci sono notizie di persone coinvolte o ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Un incendio è scoppiato sul tetto di uno stabile vicino alla Rinascente di Milano, accanto a piazza Duomo. Il rogo è divampato al civico 31 di corso Vittorio Emanuele: dal palazzo si è alzata un’alta nube di fumo nero che ha avvolto anche il Duomo e nell’aria si sente un odore acre ma al momento non risultano persone coinvolte. I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme, sul posto anche gli agenti della Polizia locale per bloccare la viabilità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Incendio in un palazzo vicino alla Rinascente a Milano: vigili sul posto

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