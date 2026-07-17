Milano scoppia un incendio a pochi metri dal Duomo | fiamme vicino alla Rinascente

Venerdì 17 luglio all'alba, un incendio si è sviluppato nel centro di Milano, a pochi metri dal Duomo. Le fiamme alte e il fumo nero si sono levati da una terrazza di un appartamento al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, vicino alla Rinascente. L’edificio coinvolto non è stato danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Un incendio è divampato all'alba di venerdì 17 luglio nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo. Le fiamme alte e una lunga colonna di fumo nero si sono sprigionate sulla terrazza di un appartamento al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, accanto alla Rinascente, non interessata dal rogo. Non risultano feriti o persone rimaste coinvolte nell'incendio., Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme. Il rogo, stando a quanto ricostruito, sarebbe scoppiato a causa di un malfunzionamento di un condizionatore d'aria. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Milano, incendio deposito BRT fumo visibile a distanza

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#Milano,lo psicopatico con i calzini di Beetlejeuse fa Area B,Area C,Area Salcazzo perché tu in un anno con l'auto emetti qualche etto di cioddueh.Poi scoppia un incendio in un capannone #BRT,brucia di tutto,incluse (tutt'ora) bici elettriche e batterie, ma l'Arp x.com

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