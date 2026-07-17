paulicap nel mirino della rinascita rimini intanto dice addio a ronci

Rinascita Basket Rimini sta considerando l’acquisto di Paulicap come centro titolare. La società mira a completare il roster con due giocatori statunitensi di alto livello. Nel frattempo, la squadra ha annunciato l’addio a un giocatore con il cognome Ronci.

C’è Pauly Paulicap nel mirino di Rinascita Basket Rimini. L’idea che la dirigenza biancorossa voglia completare il roster con due americani di primo livello prende conferma dall’interessamento per questo atleta nel ruolo di centro titolare. Con l’ipotesi Reynolds ancora in piedi per lo slot di ala piccola, ecco che un altro nome di primissimo livello per il nuovo quintetto di Sandro Dell’Agnello. Paulicap è un 2.03 classe ’97 già visto per un paio di anni a Treviso in Serie A, dove ha viaggiato tra i 7.8 punti e 7 rimbalzi del 2023-2024 e i 9.3 + 7 del campionato successivo. Poi le annate seguenti in Grecia a Patrasso e in Spagna a Manresa. Di fatto, per una A2 seppur di ottimo livello, un altro elemento fuori categoria, almeno dal punto di vista fisico e atletico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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