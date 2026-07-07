Il direttore generale della Virtus sta pianificando una serie di incontri a Barcellona e Lubiana. Oggi, il ministro degli Esteri bianconero partirà per la prima tappa in Catalogna, prima di proseguire verso la Slovenia. La visita si concentra su aspetti di diplomazia e scouting, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle missioni. La presenza in queste città fa parte di un programma di incontri e valutazioni in Europa.

Diplomazia e scouting. Nell’agenda di Paolo Ronci, in questi giorni, sono sottolineate queste due voci. Il ministro degli Esteri bianconero oggi volerà a Barcellona e, una volta portata a termine la prima missione, partirà direttamente per la Slovenia. Ma partiamo con ordine perché la prima tappa sarà a Barcellona. Nei giorni scorsi, a fare da ’apripista’, Paolo Di Domizio. Ma ’Dido’, l’ha fatto come uomo della comunicazione bianconera per capire e uniformare anche la V nera alle direttive di Eurolega in materia di media. L’arrivo di Ronci, invece, è più diplomatico e politico. Anche perché non dimentichiamo che la Virtus è uno dei club che è stato ufficialmente a unirsi ai fondatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus in missione speciale. Barcellona e Lubiana nel mirino del dg Ronci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus, Mundo Deportivo “Cambiaso è nel mirino del Barcellona”Il Barcellona si interessa a un calciatore italiano, con l’intenzione di portarlo in blaugrana nel prossimo mercato.

Dalla Spagna: "Rafa Leão nel mirino del Barcellona": la richiesta del Milan e gli scenariIl Barcellona ha mostrato interesse per Rafael Leão, attaccante portoghese del Milan.