Virtus il futuro passa dal vivaio | da Rimini arriva Nicolò Ronci

La Virtus ha annunciato l’ingaggio di Nicolò Ronci, giovane guardia classe 2009 proveniente dal settore giovanile di Rimini. La società intensifica così gli investimenti nel proprio vivaio, puntando sui giovani talenti per il futuro. Ronci, nato nel 2009, si unisce alla squadra con l’obiettivo di sviluppare le proprie competenze e contribuire alla crescita del settore giovanile. L’operazione rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle prospettive a lungo termine della società.

Bologna, 16 luglio 2026 – La Virtus continua a investire sul proprio settore giovanile e mette a segno un importante colpo in prospettiva assicurandosi Nicolò Ronci, giovane guardia classe 2009 proveniente dal vivaio di Rimini. Un cognome che nel mondo bianconero è già ben conosciuto, ma è bene chiarirlo subito: Nicolò è soltanto un omonimo del direttore generale della Virtus Paolo Ronci e tra i due non esiste alcun legame di parentela. Il talento riminese entrerà a far parte del settore giovanile. Il talento riminese entrerà a far parte del settore giovanile bianconero, dove proseguirà il proprio percorso di crescita tecnica e personale.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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