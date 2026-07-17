Paul Scholes odiava la prestazione di Harry Kane contro l’Argentina

Paul Scholes ha commentato negativamente la prestazione di Harry Kane nella semifinale di Coppa del Mondo contro l’Argentina, criticando il suo comportamento nel corso della partita. L’ex centrocampista del Manchester United e della nazionale inglese ha sottolineato come Kane sia stato visto cadere a centrocampo durante il match. La sua opinione si è diffusa online, attirando l’attenzione per le critiche rivolte all’attaccante.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’ex stella del Manchester United e dell’Inghilterra Paul Scholes ha criticato Harry Kane per essere caduto a centrocampo nella semifinale di Coppa del Mondo sconfitta contro l’Argentina. Kane è il capocannoniere di tutti i tempi dell’Inghilterra ai Mondiali, così come in tutte le competizioni nella storia della nazionale, ma tende anche a scendere in profondità per dettare il gioco. In questa occasione sembrava la scelta sbagliata perché Scholes sentiva di voler fare troppo e questo gli avrebbe dato fastidio come centrocampista. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA “Se continuo a vedere il mio centravanti quasi venire dietro di me per la metà del tempo, lo odierei. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Peter Schmeichel: I Should Never Have Left Man United

Notizie e thread social correlati

Harry Kane devastato dopo la sconfitta con l’Argentina ai Mondiali: “Sento un vuoto nello stomaco”Dopo la sconfitta contro l'Argentina in semifinale ai Mondiali, Harry Kane ha commentato la partita, dicendo di sentirsi vuoto nello stomaco.

Leggi anche: Harry Kane perde la voce per colpa di “Wonderwall”, Liam Gallagher si congratula con l’Inghilterra dopo la vittoria contro il Messico