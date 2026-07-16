Harry Kane devastato dopo la sconfitta con l'Argentina ai Mondiali | Sento un vuoto nello stomaco
Dopo la sconfitta contro l'Argentina in semifinale ai Mondiali, Harry Kane ha commentato la partita, dicendo di sentirsi vuoto nello stomaco. Ha affermato che la squadra manca sempre dell’ultimo pezzo del puzzle per completare la prestazione. Kane ha parlato anche da capitano, sottolineando il senso di delusione e la difficoltà di accettare l’eliminazione. La sua dichiarazione evidenzia il dispiacere di aver perso l’opportunità di raggiungere la finale.
Dopo la sconfitta con l'Argentina in semifinale ai Mondiali Harry Kane ha parlato da vero capitano: "Ci manca sempre l'ultimo pezzo del puzzle". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Kane écœuré après la défaite anglaise contre l'Argentine
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Harry Kane resta spiazzato dalla sua stessa voce nell’intervista ai Mondiali: “Non riesco a parlare”
Harry Maguire escluso dall’Inghilterra, non farà i Mondiali: “Sono devastato, è uno shock”Il difensore del Manchester United è stato escluso dalla lista della nazionale inglese per i Mondiali 2026, annunciata dal tecnico della squadra.
Temi più discussi: Kane è devastato.; Inghilterra, addio Mondiali. Kane: Sono distrutto. Ci manca ancora quel tassello...; Harry Kane non si ritira: Mancano quattro anni al Mondiale, ma guardate Messi...; Il principe William dice ai Tre Leoni di tenere la testa alta dopo la sconfitta della Coppa del Mondo contro l’Argentina.
L’Inghilterra cullava il sogno di una finale Mondiale dopo 60 anni, ma l’Argentina l’ha fermata sul più bello. Enzo Fernandez ha pareggiato, Lautaro Martinez ha ribaltato nel recupero… e il sogno è svanito. Harry Kane, distrutto dalla sconfitta, ha parlato chiaro: facebook
Harry Kane devastato dopo la sconfitta con l’Argentina ai Mondiali: Sento un vuoto nello stomacoDopo la sconfitta con l'Argentina in semifinale ai Mondiali Harry Kane ha parlato da vero capitano: Ci manca sempre l'ultimo pezzo del puzzle ... fanpage.it
Questo ST HARRY MAGUIRE reddit
Harry Kane scaccia via la paura e stende il Congo: Inghilterra agli ottavi dei Mondiali, con il MessicoGrazie a un grandissimo Harry Kane, autore di una doppietta, l'Inghilterra ribalta il Congo e va agli ottavi dei Mondiali 2026 ... fanpage.it