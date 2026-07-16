Harry Kane devastato dopo la sconfitta con l'Argentina ai Mondiali | Sento un vuoto nello stomaco

Notizia in breve

Dopo la sconfitta contro l'Argentina in semifinale ai Mondiali, Harry Kane ha commentato la partita, dicendo di sentirsi vuoto nello stomaco. Ha affermato che la squadra manca sempre dell’ultimo pezzo del puzzle per completare la prestazione. Kane ha parlato anche da capitano, sottolineando il senso di delusione e la difficoltà di accettare l’eliminazione. La sua dichiarazione evidenzia il dispiacere di aver perso l’opportunità di raggiungere la finale.