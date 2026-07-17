Passoscuro tutto pronto per l’International Street Food | date orari specialità e strade chiuse

Dal 17 al 19 luglio 2026, nel centro di Passoscuro si svolgerà l’International Street Food. Durante l’evento, in Piazza Domenica Santarelli, sarà istituita la chiusura al traffico e il divieto di sosta. La manifestazione presenterà varie specialità gastronomiche, con orari e dettagli sulle strade coinvolte comunicati dall’amministrazione locale. La chiusura temporanea interesserà le strade adiacenti alla piazza durante tutto il periodo dell’evento.

Fiumicino, 17 luglio 2026 – Con l’arrivo dell’ International Street Food cambia temporaneamente la circolazione nel cuore di Passoscuro. Il Comune di Fiumicino ha disposto la chiusura al traffico e il divieto di sosta in Piazza Domenica Santarelli, dove si svolgerà la manifestazione in programma da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Le limitazioni sono contenute nell’ ordinanza dirigenziale numero 71 del 9 luglio 2026, adottata dall’Area Polizia locale, Servizi al cittadino e Sicurezza urbana per consentire lo svolgimento dell’iniziativa e tutelare l’incolumità dei partecipanti. Piazza Domenica Santarelli chiusa al traffico. Il provvedimento stabilisce la chiusura al transito veicolare di Piazza Domenica Santarelli dalle 10 di venerdì 17 luglio fino alle 24 di domenica 19 luglio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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