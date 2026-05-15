Tutto pronto per il concerto di Radio Italia in piazza Duomo | orari informazioni metro e strade chiuse

Venerdì 15 maggio 2026 si terrà in piazza Duomo a Milano un concerto di Radio Italia. L’evento si svolgerà in serata e il comune, in collaborazione con l’azienda di trasporti pubblici, ha predisposto un piano per la mobilità. Sono state annunciate chiusure di alcune strade nelle vicinanze e sono stati comunicati gli orari di inizio e fine dell’evento. Sono previste modifiche ai servizi di trasporto pubblico per garantire l’afflusso e lo deflusso dei partecipanti.

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