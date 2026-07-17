In due mesi sono state emesse circa 700 multe per passaggi con il rosso, con una media di 13 sanzioni al giorno. Il conteggio deriva dall’utilizzo dei sistemi T-Red installati in città, che rilevano chi attraversa l’incrocio mentre il semaforo è rosso. Le multe sono state tutte contestate alle persone che sono state individuate mentre commettevano l’infrazione. I dispositivi sono attivi in diverse zone della città e funzionano 24 ore su 24.

Un totale di circa 700 multe inflitte. Una media di 13 al giorno, è il primo bilancio dall’installazione a San Giovanni dei T-Red, il dispositivo che rileva i "furbetti" che passano col rosso al semaforo. Nella città natale di Masaccio ce ne sono due attivi dallo scorso 22 maggio, uno in Oltrarno davanti alla casa di riposo e l’altro nel Lungarno Risorgimento, all’altezza della pista di pattinaggio, che controllano entrambe le carreggiate. E per chi sgarra il conto è davvero salato; si parla infatti di 167 euro da sborsare, che possono essere decurtati del 30% se si pagano entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, ma... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passare col rosso costa caro. Oltre 700 multe in due mesi

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