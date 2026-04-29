Tutela ambientale e lotta al degrado | oltre 700 mila euro per la rinascita della costa

In una recente iniziativa, sono stati destinati oltre 700 mila euro per interventi di tutela ambientale e recupero della costa. La decisione mira a preservare le risorse naturali e migliorare l’accesso pubblico alle aree costiere. L’investimento rappresenta una scelta politica indirizzata alla difesa del territorio e alla riduzione del degrado ambientale. I fondi saranno utilizzati per progetti specifici di riqualificazione e protezione delle zone costiere.

CAROVIGNO - Non soltanto una risorsa economica, ma l'affermazione di una scelta politica precisa: investire nella difesa dell'ambiente, nella lotta al degrado e nella restituzione della costa alla collettività. Il finanziamento regionale di 707.578 euro ottenuto dal Comune di Carovigno.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Olimpiadi 2026, quanto vale davvero l’oro: premi fino a oltre 700 mila euro per gli atletiOltre al valore simbolico della medaglia, il risultato olimpico si traduce in un premio in denaro, riconosciuto dai comitati olimpici nazionali, dai... Terreni, hotel e tasse non pagate, la lotta all’evasione paga: oltre 100 mila euro recuperati dai "furbetti"C’è il caso dei due coniugi che tra il 2019 e il 2020 hanno compravenduto dei terreni edificabili acquistati negli anni Sessanta realizzando una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ambiente: attuazione della direttiva per tutela penale; Salvaguardia dell’ambiente, il Governo rafforza la tutela penale; Lotta all'inquinamento acustico, approvato dalla Giunta l'indirizzo alla progettazione del Piano di Azione per il contrasto del rumore; Micro-forestazione urbana, a Cesena fiorisce la prima Tiny forest. Ambiente: Pichetto a G7, serve più sostegno finanziario per lotta a desertificazioneIl Ministro Pichetto apre la sessione sulle sfide per la tutela delle risorse e idriche, per la desertificazione e la sicurezza: la Coalizione G7 sulle acque può essere catalizzatore per soluzioni pe ... alternativasostenibile.it Plastic Free e il Municio Roma I firmano il protocollo d'intesa: accordo per la tutela ambientale e la lotta all’inquinamento da plasticaUn altro passo avanti per la Capitale per la tutela ambientale e per la sensibilizzazione contro l'inquinamento da plastica. Il Municipio Roma I Centro ha firmato un protocollo d'intesa con Plastic ... ilmessaggero.it Tutela Agroalimentare e Ambientale - facebook.com facebook La Regione Puglia rafforza il proprio impegno nella tutela ambientale, mettendo a segno nuove azioni concrete e destinandovi nuovi fondi, attraverso due nuovi avvisi pubblici. rpu.gl/ho8ha #coesioneitalia #prpuglia2127 #prpuglia #opportunitapuglia # x.com