Maxi controlli sulle strade | fermate 80 moto multe per oltre 700 euro

Nelle ultime ore sono stati effettuati numerosi controlli lungo le principali strade frequentate dai motociclisti. Durante l'operazione sono state fermate circa ottanta moto, con verbali che hanno portato a multe superiori ai 700 euro complessivi. Le operazioni si sono concentrate su punti di passaggio strategici, dove motociclisti e veicoli sono stati sottoposti a verifiche di routine. Nessun incidente o altra irregolarità rilevata durante le operazioni.

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Posti di controllo, motociclisti fermati uno dopo l’altro e verifiche lungo le strade più frequentate dai centauri. È stato un sabato pomeriggio di controlli serrati quello messo in campo dalla Polizia Locale di Riva del Garda sulle arterie della Val di Ledro, diventate con la bella stagione meta.🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 10 Money Rules That Will Upgrade Your Net Worth in the Next 10 Months Notizie correlate Maxi controlli a Carnate, fermate 102 persone: 3 multe per stupefacentiNuova tornata di controlli per la polizia di stato in Brianza, stavolta sul territorio di Carnate. Argomenti più discussi: Controlli a tappeto sulle strade di Imola: 350 identificati e tre denunce; Maxi controlli sul litorale: 9 arresti nel ponte del 1° Maggio; Maxi controlli nelle vie della movida: identificate oltre 100 persone e pizzicati 5 minorenni a bere alcolici; Stretta su bus e tir in autostrada, i controlli sulla A1. Nei guai autisti positivi alla cocaina.