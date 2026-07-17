Giovedì a Roma è stato raggiunto un accordo riguardo al Passante, dopo dieci anni di attese. Un rappresentante ha commentato che, nonostante il protocollo d’intesa, i cittadini ormai non credono più nel progetto. Il Ministero delle Infrastrutture ha invece rassicurato, confermando che i lavori per i ponti nel tratto dell’autostrada A14 proseguono come previsto.

Bologna, 18 luglio 2026 – “Seguo il Passante dal 2016: dopo dieci anni siamo di nuovo davanti a un protocollo d’intesa. Credo che ormai i cittadini, quando parliamo di questa infrastruttura, non ci credono più”. Irene Priolo, assessora regionale alla Mobilità e ai Trasporti, da viale Aldo Moro conferma il tavolo in programma giovedì prossimo a Roma con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i vertici di Anas. Una indiscrezione lanciata da il Resto del Carlino e confermata da fonti ministeriali dopo quanto detto dal presidente della Regione Michele de Pascale. La firma, a meno di colpi di scena, ci sarà. Ma da capire come e su cosa. “Assieme al ministro Salvini vedremo questo accordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Passante, giovedì l’intesa a Roma. Priolo: “Il protocollo non basta”. Il Mit rassicura: "Avanti coi ponti nel tratto di A14"

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