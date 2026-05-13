Passante di Bologna | Priolo chiede al Governo un tavolo sul progetto

Il passante di Bologna è al centro di una richiesta del rappresentante locale, che ha chiesto al Governo di convocare un tavolo di confronto sul progetto. Tra i temi discussi ci sono gli effetti della corsia dinamica sul traffico nel nodo bolognese e l’impatto dell’aumento dei costi delle materie prime sui lavori previsti. La questione rimane aperta, senza ulteriori dettagli sui tempi o le decisioni future.

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