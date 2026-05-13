Il Protocollo d’intesa Roma Capitale-Ebtl mira a rafforzare politiche di lavoro e formazione nel turismo

Il 11 maggio, nel Campidoglio, è stato firmato un protocollo d’intesa tra Roma Capitale e l’Ente Bilaterale del Turismo Lazio. L’accordo mira a rafforzare le politiche di lavoro e formazione rivolte al settore del turismo, coinvolgendo le parti in iniziative condivise. La firma segna un passo importante per la collaborazione tra le istituzioni e le aziende che operano nel comparto turistico della città.

Roma Capitale e Ebtl (Ente Bilaterale del Turismo Lazio) hanno firmato l’11 maggio in Campidoglio un protocollo d’intesa, per potenziare politiche di lavoro e formazione nel settore del turismo. L’accordo, siglato durante l’evento Roma al Lavoro – Orientamento, Formazione e Occupazione nel settore del Turismo, organizzato dall’assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale insieme a Ebtl, è finalizzato a colmare il gap tra crescita turistica record e occupazione stabile. Obiettivi del protocollo. Il protocollo d’intesa di Roma punta a rafforzare le competenze professionali nel turismo e favorire l’ inserimento lavorativo. Si vuole inoltre sostenere l’ inclusione sociale, con rilevanti focus su Neet, donne disoccupate e persone fragili.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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