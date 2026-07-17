È iniziato il cantiere nella ex scuola Marconi di via De Amicis a Rho. Sul sito, situato dietro al Municipio di piazza Visconti, si procederà alla costruzione di nuovi uffici comunali e di un centro civico culturale. I lavori sono stati avviati di recente e riguardano la riqualificazione dell’edificio per destinazioni pubbliche. La fase di cantiere coinvolge operai e tecnici incaricati di portare avanti le opere previste.

Al via il cantiere nella ex scuola Marconi di via De Amicis a Rho. È qui, dietro al Municipio di piazza Visconti, che sorgeranno i nuovi uffici comunali e un centro civico culturale. Lunedì 20 luglio con la posa delle cesate di cantiere inizieranno i lavori demolizione della ex scuola elementare chiusa alcuni anni fa. Quello che è stato ribattezzato ‘parcheggio piastra’, alle spalle della ex scuola, non potrà più essere utilizzato e sarà definitivamente chiuso. L’intervento di rigenerazione urbana dell’area di quasi 7mila metri quadrati e del valore di 18 milioni di euro, dopo la demolizione dell’ex scuola, prevede la realizzare un nuovo centro civico, con spazi moderni e accoglienti per i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Parte il cantiere nella ex scuola di via De Amicis

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