Pontassieve tra cantieri e scuole | De Amicis 5 milioni di investimenti

A Pontassieve sono stati stanziati cinque milioni di euro per lavori nelle scuole De Amicis. Il sindaco ha annunciato investimenti che riguardano anche cantieri e sicurezza, con particolare attenzione al ponte mediceo. La gestione dei fondi mira a migliorare le strutture scolastiche e le infrastrutture della zona. Nessuna data precisa è stata comunicata, ma si conferma un impegno concreto per lo sviluppo del territorio.

di Leonardo Bartoletti Il futuro di Pontassieve tra cantieri, sicurezza e sviluppo. Facciamo il punto della situazione con il Sindaco, Carlo Boni. Ponte Mediceo. In questi giorni è prevista l’apertura ufficiale del cantiere. "È ormai questione di ore per l’apertura ufficiale del cantiere, un intervento fondamentale che restaurerà lo storico ponte che collega Pontassieve a Pelago. La prima fase dei lavori può contare su un finanziamento di un milione e centomila euro per il consolidamento strutturale, propedeutico alla riapertura del ponte al traffico veicolare, esclusi i mezzi pesanti. Una seconda fase, prevista per il 2027, vedrà lo stanziamento dei restanti 900mila euro dedicati al restauro architettonico, con interventi mirati sui rivestimenti in pietra e laterizio per preservare l’integrità monumentale del bene". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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