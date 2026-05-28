Simone De Amicis, un militare del Savoia, è stato nominato coordinatore della zona in vista dell’assemblea costituente prevista per il 14 giugno. La decisione è stata presa da Vannacci, che ha scelto De Amicis per questa posizione nel partito ‘Futuro Nazionale’.

Ribaltone in Maremma in ‘Futuro Nazionale’ in vista dell’assemblea costituente del 14 giugno per la nascita del partito, Simone De Amicis, un militare del Savoia, è il nuovo coordinatore per la Maremma. Andrea Vasellini (nella foto), fino a ieri considerato il maggior referente del generale Vannacci in provincia di Grosseto e Alessandro Bragaglia lasciano il movimento. "Dopo una lunga riflessione e dopo una serie di confronti con i dirigenti di Futuro Nazionale – dicono Vasellini e Bragagna - abbiamo deciso di prendere le distanze da questo movimento a cui non abbiamo mai aderito con un tesseramento". Secondo i consiglieri comunali "Vannacci si è circondato di personaggi che non hanno a cuore la politica del territorio ma solo e soltanto quella nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vannacci sceglie De Amicis come coordinatore

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