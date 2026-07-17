Un anno dopo l’attacco, nella parrocchia di Gaza si continua a pregare per la pace. Nella zona a ovest di Khan Younis sono stati segnalati droni che hanno colpito un veicolo, mentre sulle spiagge di Gaza City sono stati effettuati raid contro tende di sfollati. Sono stati anche registrati spari nei quartieri di Zeitoun e Tuffah della stessa città.

Beatrice Guarrera - Città del Vaticano Droni contro un veicolo in una zona a ovest di Khan Younis, raid contro tende di sfollati sulle spiagge di Gaza City e spari nei quartieri di Zeitoun e Tuffah della stessa città. Nonostante il cessate-il-fuoco ancora in vigore, soltanto nella giornata di ieri, giovedì 16 luglio, queste operazioni dell’esercito israeliano nella Striscia hanno portato alla morte di cinque persone. Non si ferma dunque il fuoco, né l’emergenza umanitaria a Gaza, come ha riferito nelle ultime ore anche padre Gabriel Romanelli, il parroco della Sacra Famiglia, a Gaza City. La parrocchia latina proprio un anno fa, il 17 luglio 2025, fu colpita da un attacco dell’esercito israeliano, «un evento che ha profondamente commosso la Chiesa e l'intero mondo», ha detto padre Romanelli. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Parrocchia di Gaza, un anno dall'attacco. Padre Romanelli: preghiamo per la pace

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In #Terrasanta la #pace si costruisce dal basso. A #Venezia la testimonianza francescana di Pierbattista #Pizzaballa, Patriarca di #Gerusalemme dei Latini. #Gaza #Cisgiordania @Pontifex_it @FratiAssisi @UN @gchumanrights Guarda x.com

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