Un anno dopo l’attacco alla parrocchia di Gaza, si sono registrati nuovi raid e sparatorie nella zona. Droni hanno colpito un veicolo a ovest di Khan Younis, mentre sono stati effettuati attacchi contro tende di sfollati sulle spiagge di Gaza City. Sono stati segnalati spari nei quartieri di Zeitoun e Tuffah. Padre Romanelli ha invitato a pregare per le vittime e per la pace.

Beatrice Guarrera - Città del Vaticano Droni contro un veicolo in una zona a ovest di Khan Younis, raid contro tende di sfollati sulle spiagge di Gaza City e spari nei quartieri di Zeitoun e Tuffah della stessa città. Nonostante il cessate-il-fuoco ancora in vigore, soltanto nella giornata di ieri, giovedì 16 luglio, queste operazioni dell’esercito israeliano nella Striscia hanno portato alla morte di cinque persone. Non si ferma dunque il fuoco, né l’emergenza umanitaria a Gaza, come ha riferito nelle ultime ore anche padre Gabriel Romanelli, il parroco della Sacra Famiglia, a Gaza City. La parrocchia latina proprio un anno fa, il 17 luglio 2025, fu colpita da un attacco dell’esercito israeliano, «un evento che ha profondamente commosso la Chiesa e l'intero mondo», ha detto padre Romanelli. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Un anno dall'attacco alla parrocchia di Gaza, padre Romanelli: preghiamo per i morti e per la pace

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