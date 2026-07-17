Il Parco Sommerso della Gaiola si estende su circa 42 ettari tra Trentaremi e Marechiaro a Posillipo ed è stato riconosciuto come area protetta dal 2002. Al suo interno si trovano rovine romane sommerse e una ricca biodiversità marina. Il parco è noto anche per leggende legate alle sue antiche strutture e alla sua storia.

Tra rovine romane sommerse, biodiversità marina e leggende, il Parco Sommerso della Gaiola è uno dei luoghi più affascinanti di Napoli.. A Posillipo, tra Trentaremi e Marechiaro, si estende, per circa 42 ettari, il Parco Sommerso della Gaiola, considerato area protetta dal 2002. La sua particolarità è di riuscire ad armonizzare elementi geologici, archeologici e naturali alla perfezione in un unico luogo. Sul fondale della zona, infatti, si possono ritrovare rovine romane sprofondate a causa del bradisismo, un fenomeno geologico naturale che provoca periodici innalzamenti e sprofondamenti del suolo. I resti archeologici, appartenenti alla villa di Publio Vedio Pollione, ci mostrano ancora il porto, le peschiere, i ninfei e le stanze della meravigliosa dimora che, alla morte di Pollione nel 15 a. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Parco Sommerso della Gaiola, il tesoro archeologico di Posillipo

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