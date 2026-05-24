Tour abusivi in kayak sulle coste di Posillipo anche nelle zone a rischio frana l'allarme del Parco della Gaiola
Numerosi kayak sono stati avvistati mentre attraversavano le acque lungo le coste di Posillipo, inclusa un’area segnalata come a rischio frana. L’Area Marina Protetta Parco Sommerso della Gaiola ha segnalato che queste attività vengono svolte senza autorizzazione nelle zone pericolose. La presenza di imbarcazioni in queste aree rischia di aggravare le condizioni di instabilità del tratto di costa.
Allarme lanciato dall'Area Marina Protetta Parco Sommerso della Gaiola sui tour in kayak anche nelle zona a rischio frana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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