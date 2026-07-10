Una webapp dedicata al monitoraggio dei rifiuti in mare è stata lanciata nel Parco Sommerso di Gaiola. La piattaforma permette di segnalare e localizzare i rifiuti presenti nel Golfo di Napoli. Sul fondale si vedono una stella marina vicino a uno pneumatico ricoperto di alghe, mentre due saraghi nuotano accanto a una tanica di benzina sfondata. La tecnologia mira a coinvolgere i cittadini nella mappatura dei rifiuti e nel contrasto all’inquinamento marino.

Una stella marina che si distende sullo scoglio sommerso affiancata da uno pneumatico ricoperto di alghe. Una coppia argentea di saraghi che guizzano sul fondale e attraversano una tanica di benzina sfondata. Quante innaturali e pericolose commistioni tra la vita marina e i rifiuti colpevolmente abbandonati dagli umani. Una costante emergenza per l’ecosistema del profondo blu che spesso scopriamo immergendoci anche a pochi metri dal pelo dell’acqua. Ma ora l’indignazione che proviamo dinanzi a tale scempio può essere la scintilla per agire e produrre cambiamento. Qualcosa di concreto da fare, insomma. L’opportunità di rendersi utili è fornita dalla nuova webapp sviluppata dall’Area Marina Protetta di Gaiola per coinvolgere cittadini, subacquei, operatori del mare e consumatori nella salvaguardia degli ecosistemi marini. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Emergenza rifiuti in mare, il Parco Sommerso di Gaiola lancia una webapp per monitorare tutto il Golfo di Napoli

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