Nella notte tra martedì e mercoledì, i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato a Faenza un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver minacciato di morte una passante nel centro della città. L’uomo ha causato un parapiglia e si è allontanato prima dell’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato poco dopo. La vicenda si è svolta in pieno centro, coinvolgendo anche altri passanti.

Nella notte tra martedì e mercoledì i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato a Faenza un 46enne di origine marocchina già noto alle forze dell’ordine e protagonista di una grave aggressione nel centro manfredo ai danni di una passante. I militari sono intervenuti su richiesta della donna improvvisamente avvicinata e minacciata di morte da uno sconosciuto mentre camminava per strada. Alla vista dei carabinieri, l’uomo, in evidente stato di alterazione ha tentato di opporsi all’identificazione aggredendo i militari anche con cocci di una bottiglia con i quali è riuscito a ferirne lievemente uno. Nonostante la sua violenta resistenza, i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parapiglia in centro a Faenza. Minaccia di morte passante

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