Firenze | armato di taglierino minaccia passante e poliziotti poi sale su un tetto Fermato nordafricano

Un uomo nordafricano armato di taglierino ha minacciato una passante e successivamente i poliziotti intervenuti. Dopo aver opposto resistenza e averli minacciati, si è rifugiato su un tetto. È stato poi calato e arrestato.

ùNel pomeriggio di ieri un cittadino nordafricano è stato bloccato dopo aver minacciato una passante con un taglierino. All’arrivo della polizia, il soggetto ha opposto una forte resistenza nei confronti degli agenti e li avrebbe minacciati. L’uomo si è poi arrampicato sul tetto di un palazzo, motivo per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i soccorritori del 118 che, una volta bloccato, l’hanno sedato e accompagnato in ospedale. “Rapine, minacce con un taglierino e con dei vetri, degrado e paura quotidiana per i residenti. Quanto sta accadendo in Via Michelacci è semplicemente indegno di una città che pretende di definirsi sicura e inclusiva” dichiarano gli esponenti locali di Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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