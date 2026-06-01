A Porto Recanati, due ragazzine si sono affrontate in un alterco in centro, che ha coinvolto anche altri giovani. Durante la lite, sono state lanciate bottiglie e sono stati causati momenti di caos. La scena si è svolta lungo corso Matteotti e ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, intervenute per sedare la rissa e ricostruire quanto accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

Porto Recanati (Macerata), 1 giugno 2026 – Un parapiglia fra giovanissimi è scoppiato a tarda ora lungo corso Matteotti. Due ragazzine italiane si sono azzuffate e prese a pugni, finché gli amici sono intervenuti e le hanno divise. Ma i disordini sono proseguiti per oltre due ore con urla e bottiglie di vetro lanciate a terra. È successo nella notte tra sabato e ieri, nel centro di Porto Recanati. Il caos è cominciato intorno a mezzanotte e mezza, appena fuori da un locale in corso Matteotti. Stando ad alcuni testimoni due ragazze del posto – fra i 17 e i 18 anni – si sono prima insultate, gridandosi a vicenda epiteti poco gradevoli. Poi la situazione è degenerata e le due si sono tirate per i capelli e prese a cazzotti davanti ai tanti presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parapiglia tra due ragazzine in centro, lanci di bottiglie e caos

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