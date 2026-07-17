Paolo Stasi ucciso a 19 anni per un debito di droga | cancellato l' ergastolo per l' amico del killer pena ridotta a 28 anni

Da lecce.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a Francavilla Fontana nella sera del 9 novembre 2022. L’omicidio sarebbe stato legato a un debito di droga. Un amico del presunto killer, inizialmente condannato all’ergastolo per concorso nell’omicidio, ha visto la pena ridursi a 28 anni dopo un procedimento in Corte d’Assise. La decisione riguarda la responsabilità nel delitto e le relative condanne.

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La Corte d’Assise l’aveva condannato all’ergastolo per concorso nell’omicidio del 19enne Paolo Stasi, avvenuto la sera del 9 novembre 2022 a Francavilla Fontana. Il 16 luglio la Corte d’Appello di Lecce ha ridotto la pena al 24enne Christian Candita a 28 anni, scaturiti dai 21 anni per l’omicidio e 7 per i reati in materia di droga. A Candita, conducente dell’auto che portò Luigi Borracino a casa della vittima dove le sparò i colpi mortali, sono state riconosciute le attenuanti generiche che hanno determinato il ricalcolo della pena.  L’omicida, oggi 21enne, all’epoca dei fatti era ancora minorenne ed è stato condannato in via definitiva a 16 anni. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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