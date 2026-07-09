Un uomo coinvolto in un raid armato a Benevento legato a un debito di droga ha ottenuto una riduzione della pena in appello, inferiore di oltre un anno rispetto alla richiesta iniziale della pubblica accusa. La decisione è stata presa dal tribunale dopo il processo, che aveva portato alla condanna dell’imputato. La difesa ha presentato appello contro la sentenza, chiedendo una revisione della condanna. La pena inflitta è stata così al di sotto di quella richiesta dalla procura.

Tempo di lettura: 2 minuti Una condanna inferiore di oltre un anno rispetto alla richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha inflitto 2 anni e 10 mesi di reclusione a Sabato Ferrante, 28 anni di Altavilla Irpina, imputato per tentata estorsione aggravata, lesioni personali e porto e detenzione illegale di armi. La Procura, rappresentata dai pm Henry John Woodcock e Gabriella Di Lauro, aveva invece chiesto una pena di 4 anni e 4 mesi. La sentenza recepisce in parte le argomentazioni della difesa, sostenuta dagli avvocati Vittorio Fucci e Sabato Graziano, che avevano contestato l’impostazione accusatoria chiedendo una diversa valutazione dei fatti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Raid armato a Benevento per un debito di droga: pena ridotta, la difesa va in appello

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