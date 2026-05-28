Napoli omicidio Luigi Mignano | sconto di pena ai killer dall' ergastolo a 30 anni
Un tribunale ha annullato la condanna all’ergastolo e ha rideterminato la pena a 30 anni di reclusione per i due imputati coinvolti nell’omicidio di Luigi Mignano e nel tentato omicidio del suo figlio. La decisione riguarda i processi relativi a questi due reati. La sentenza è stata emessa in seguito a un ricorso presentato dai difensori degli imputati. La vicenda risale a diversi anni fa e riguarda un episodio di violenza che ha portato all’uccisione di Luigi Mignano.
Annullato l’ergastolo per l’omicidio di Luigi Mignano e per il tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano. La terza corte di assise d’appello ha revocato l’ergastolo, condannando gli imputati a trenta anni di reclusione. Un omicidio, quello di Mignano, che venne bollato come omicidio dello zainetto, perché venne consumato al rione Villa, mentre nonno e genitore accompagnavano il piccolo Luigi jr a scuola. Mentre i killer fecero fuoco, uccidendo Luigi Mignano senior, il piccolo fu costretto ad abbandonare lo zainetto di Spider man. Era il nove aprile del 2019, a San Giovanni a Teduccio. Napoli, ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre:... 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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