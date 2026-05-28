Napoli omicidio Luigi Mignano | sconto di pena ai killer dall' ergastolo a 30 anni

Notizia in breve

Un tribunale ha annullato la condanna all’ergastolo e ha rideterminato la pena a 30 anni di reclusione per i due imputati coinvolti nell’omicidio di Luigi Mignano e nel tentato omicidio del suo figlio. La decisione riguarda i processi relativi a questi due reati. La sentenza è stata emessa in seguito a un ricorso presentato dai difensori degli imputati. La vicenda risale a diversi anni fa e riguarda un episodio di violenza che ha portato all’uccisione di Luigi Mignano.