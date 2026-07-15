Paolo Belli coinvolto in un incidente | morto il pedone investito

Paolo Belli è stato coinvolto in un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. Durante l’incidente, un pedone è stato investito e ha perso la vita. La tragedia si è verificata in un’area rurale, senza altri dettagli disponibili al momento. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Non sono state rese note ulteriori informazioni su eventuali responsabilità o cause.

Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente con la sua bicicletta. Il pedone investito è morto. Si è trasformato in tragedia l’incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana che ha coinvolto Paolo Belli. Il cantante e conduttore televisivo, 64 anni, stava percorrendo in bicicletta una strada tra Correggio e Campagnola quando si è scontrato con un pedone. L’uomo investito, Alessandro Magnani, 41 anni, è morto dopo oltre ventiquattr’ore di ricovero in ospedale. La vicenda ha profondamente scosso anche lo stesso Belli, che fin dai primi istanti ha chiesto con insistenza notizie sulle condizioni del ferito. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì in via Picenardi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici: muore il pedone investito

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NON CE L'HA FATTA ALESSANDRO MAGNANI, NELL'INCIDENTE COINVOLTO PAOLO BELLI. Il cantante è rimasto profondamente scosso e, anche dopo i soccorsi, ha continuato a chiedere notizie dell'uomo ricoverato in condizioni disperate. #incidente #P x.com

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